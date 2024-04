Le parole che non ti ho detto

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 11 aprile 2024) Nella bellissima e struggente Gocce di Memoria, Giorgia dedicaprofonde all’ex fidanzato Alex Baroni, scomparso a 35 anni dopo un incidente in moto. “Siamo gocce di un passato/ che non può più tornare Questo tempo ci ha tradito/ è inafferrabile” Le gocce di memoria sono le lacrime che scendono ripensando ai momenti vissuti insieme. L’artista è riuscita a mettere in musica il proprio dolore. Ma quando non si è artisti, poeti o scrittori che, attraverso la creatività, riescono a trasformare la sofferenza, come si può riuscire a superare un lutto? ...