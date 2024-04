Milan-Roma, pagelle - La Roma vince a San Siro l'andata degli ottavi di finale di Europa League contro uno spento Milan: decide il gol nel primo tempo di Mancini.leggo

Le pagelle di Milan-Roma: Mancini eroe partita, Dybala inventa calcio. Disastro Leao - La Roma di Daniele De Rossi vince il primo round contro il Milan di Stefano Pioli nell'andata dei quarti di finale di Europa League. A decidere il match un gol di Gianluca Mancini su assist di Dybala.ilgiornale

Milan-Roma 0-1 LE pagelle: Mancini, altri sorci verdi. Dybala luce a San Siro - Qui ha iniziato il suo percorso da titolare, ma quella volta non andò bene. Sulla carta non è una gara da zero tiri in porta. O almeno sembra così quando dopo 5 minuti devia bene un tiro dalla ...forzaroma.info