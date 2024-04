Le microplastiche le abbiamo anche nel sangue

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 11 aprile 2024) Uno studio pubblicato sul New England Journal of Medicine che ha coinvolto più di 250 persone ha certificato la presenza dineldi esseri umani e un conseguente aumento del rischio di malattie cardiovascolari. Ci troviamo dunque di fronte all’amara certezza che lepossono viaggiare nel, aumentare il rischio di malattie cardiache e perfino depositarsi negli organi interni. Le persone sotto studio erano state sottoposte a intervento chirurgico per rimuovere l’accumulo di placca dalle arterie che forniscono energia al cervello. Più della metà (58 per cento) di questi pazienti avevano, onanoplastiche più piccole, in queste arterie principali e rivelavano cuna probabilità 4,5 volte maggiore di subire un infarto, un ictus o la ...