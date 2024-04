Le imprese Ict del G7 | ' Lavorare insieme da innovazione a Ia'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) Le associazioni dell'industria digitale dei paesi del G7 "invitano i governi e la presidenza italiana ad avviare iniziative congiunte sutecnologica, intelligenza artificiale, sostenibilità e sicurezza per promuovere la crescita economica". Si è tenuta oggi l'High-level conference 'Tech7' promossa da Anitec-Assinform - l'associazione di Confindustria che raggruppa le principali aziende dell'Ict e dell'elettronica di consumo, con le principali associazioni del settore Ict dei Paesi del G7: Afnum (Francia), Bitkom (Germania), Iti (Usa), Jeita (Giappone), Numeum (Francia), techUk (Regno Unito) e Technation (Canada). E con DigitalEurope per l'Unione europea. "Siamo molto soddisfatti dell'incontro di oggi. L'Italia prende il testimone del Giappone per riaffermare la forte collaborazione tra le industrie digitali dei paesi del G7 e dell'Ue, ma soprattutto per ...