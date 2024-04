Le ‘Iene’ prendono Sinner per sfinimento | la partita di ping pong si è giocata…con palette delle mosche

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 aprile 2024) E alla fine il famigerato incontro ac’è stato. A tenere banco in avvicinamento al torneo di Montecarlo è stato l’episodio che ha visto coinvolto Jannike le Iene. Ci si riferisce al “rifiuto” dell’altoatesino di prestarsi a unadi “tennistavolo” improvvisata, con gli inviati del programma di Italia 1. In un primo momento, Jannik non aveva dato il proprio assenso. “Visto che sei iper-competitivo, abbiamo detto a tennis a perdiamo sicuro…e allora tre colpi a?“, aveva dichiarato Stefano Corti. La risposta diera stata: “No, no guarda…io con Le Iene…“. Corti aveva aggiunto: “Nessuna domanda, solo tre palline, una cosa veloce, giochiamo a, abbiamo la rete qui dietro“. Jannik aveva poi ...