Le donne neolitiche in Europa venivano legate e sepolte vive durante sacrifici rituali | suggerisce lo studio

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di giovedì 11 aprile 2024) Tradizioni macabre nel Neolitico europeo: vittime sacrificaliUnorivela che il “incaprettamento”, un metodo inquietante che comportava legare le vittime in posizioni mortali, era praticato nel Neolitico europeo. Oltre una dozzina di individui sono stati identificati come vittime sacrificali in un periodo di oltre 2.000 anni. La scoperta è emersa da una tomba vicino ad Avignone, in Francia, datata circa 5.500 anni fa, dove tresono statein posizioni suggestive di essere statee seppellite mentre erano ancora. Il rito agricolo nel Neolitico Secondo lo, le posizioni dei due scheletri L'articolo proviene da News Nosh.