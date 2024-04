LE CAUSE  Lo scoppio dell’alternatore  e la trappola mortale  al piano -9 della centrale Enel Gp | «Noi parte lesa»

Roma, 12 marzo 2024 – Il Fisco vince la metà delle cause contro i contribuenti. E se in primo grado il 48,9% delle sentenze è Stato favorevole agli uffici impositori, l’altra metà vede il successo ... (quotidiano)

L’attentato di Mosca, l’escalation della guerra ai confini con la nostra Europa e gli scenari futuri saranno al centro della prima parte di “ Petrolio ”, in onda martedì 26 marzo alle 21.20 su Rai 3. ... (ilfattoquotidiano)

Nell’impianto da quasi un anno era in corso un’importante manutenzione straordinaria. La procura aprirà un fascicolo tecnico e saranno sentiti i testimoni (bologna.repubblica)

Lavoro: Pichetto, in Italia piu' morti che in Ue, massima attenzione: Lo ha detto il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto sul Corriere della Sera online. "Le cause saranno tante, ma l'attenzione del governo su questo e' massima. Tutta una serie di azioni portate ...

Discopatia degenerativa: sintomi, diagnosi, cura: Per comprendere le cause della discopatia degenerativa è bene presentare, brevemente, l' anatomia ... Lo stile di vita viene indagato accuratamente, in quanto possono essere presenti diversi fattori che ...