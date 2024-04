Le app di Banca Sella e Hype non funzionano da giorni | problemi sui conti online e carte fuori uso | cosa sappiamo

(Di giovedì 11 aprile 2024) Dal 6 aprile si stanno registrando malfunzionamenti e rallentamenti in molti servizi die di, cioè l’applicazione diche permette di avere un conto corrente. Le app stanno subendo rallentamenti e in molti casi i pagamenti digitali effettuati con lenon vanno a buon fine. Le unichefunzionanti, al momento, sembrano essere ledi credito. Molti utenti hanno riferito di non riuscire ad accedere al proprio contoe quindi di essere impossibilitati a fare bonifici, ricariche o pagamenti.ha decine di filiali in Lombardia e più di tre milioni di clienti in Italia. Laha detto di aver ripristinato i ...

