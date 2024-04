Le 7 migliori Biancolella tra Lazio e Campania scelte dal Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 11 aprile 2024) La, vitigno a bacca bianca molto probabilmente introdotto indalla Corsica, è coltivato fin dall’antichità a Ischia, oltre che a Procida, Capri, Ponza, un tempo isola del Regno dei Borboni che ne impiantarono il vitigno portandolo da Ischia in costiera Amalfitana e Sorrentina. Il vitigno, a volte indicato anche con i sinonimi Jancolella e Janculella, sembra offrire i risultati più interessanti in presenza di climi caldi e ventilati, e proprio quando le sue radici possono affondare in un terreno minerale di origine vulcanica, che è il caso di Ischia, prodotto di numerose eruzioni vulcaniche che si sono succedute sul fondo del mare fin dai tempi più remoti. L’attività vulcanica è poi continuata nel corso dei millenni, fino all’ultima eruzione del 1302. Questa natura vulcanica si rispecchia fedelmente nei vini: minerali, sapidi e ...