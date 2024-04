Lazio-Salernitana | probabili formazioni | orario e dove vedere la partita

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) Roma, 11 aprile 2024 – Le speranze sono poche, ridotte ormai al lumicino, ma in casa laziale, non c'è ancora spazio per lasciare spazio alla rassegnazione. Il sogno Champions è ancora vivo e per continuare ad alimentarlo è imperativo per i capitolini superare l'ostacolo. Nel primo anticipo di questa trentaduesima giornata di Serie A infatti il fanalino di coda del campionato, vale a dire la formazione campana, fa visita allain un matchi padroni di casa hanno l'obbligo di vincere, calcio d'inizio alle ore 20:45 nel match di domani, venerdì 12 aprile 2024. Tudor deve ripartire, il ko patito nel derby, fa seguito a quello in Coppa Italia contro la Juventus e se il primo successo arrivato sempre contro i bianconeri al debutto sulla panchina biancoceleste del tecnico croato aveva fatto esaltare il pubblico, la ...