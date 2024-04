Lazio-Roma | 4 indagati per l’aggressione dopo il derby di Coppa Italia

(Di giovedì 11 aprile 2024) Gli agenti della Digos della Questura dihanno eseguito perquisizioni personali, domiciliari e informatiche nei confronti di 4 appartenenti al contesto ultras della. L’operazione riguarda l’episodio avvenuto il 10 gennaio scorso, a margine deldi, presso l’esercizio commerciale Clovcr Pub, quando si verificò una violenta aggressione da parte di un gruppo di persone nei confronti dei clienti del locale. In quella circostanza rimasero feriti due giovani, entrambi tifosi della, con lesioni procurate da arma da taglio giudicate guaribili in 40 e 30 giorni. Durante le perquisizioni, gli agenti hanno rinvenuto, presso l’abitazione di uno degli, un ragazzono di 24 ...

Roma . La Polizia di Stato ha eseguito 4 perquisizioni delegate dalla Magistratura nell’ambito dell’indagine per l’aggressione avvenuta in un Pub al termine del Derby di Coppa Italia. Uno degli ... (ilcorrieredellacitta)

Milan-Roma: Sky, Dazn, Rai o Now Dove vederla in tv e in streaming - In palio c'è la semifinale di Europa League. I rossoneri hanno eliminato Slavia Praga e Rennes, mentre i giallorossi si sono sbarazzati del Brighton di De Zerbi e del Feyenoord ...gazzetta

Lazio, un mese per la rinascita di Kamada: entro metà maggio comunicherà la sua decisione - Kamada potrebbe essere l'acquisto in più di questo finale di stagione. Arrivato ad agosto in prestito con diritto di esercitare da solo ...laziopress

Body Odyssey a Roma - Programmazione completa delle uscite nelle sale cinematografiche di provincia di Roma (Roma). Consultabile gratuitamente online, oltre 3000 cinema in tutte le città e comuni d'Italia. Orari, film, cas ...mymovies