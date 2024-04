Lazio | le mosse sul mercato per rientrare nei nuovi parametri della FIGC

Verso il derby: quale è stato il rendimento in trasferta della Juventus in questa stagione - E' una Juventus che arriva da due vittorie consecutive, per 2-0 contro la Lazio in Coppa Italia e per 1-0 contro la Fiorentina in campionato, quella che sabato sarà ospite del Torino ...torinogranata

Roberta Angelilli: «La svolta del Consorzio in quattro mosse» - Il Consorzio è baricentrico per le politiche economiche del Lazio. Roberta Angelilli, vicepresidente e assessore regionale allo sviluppo industriale, sta seguendo in prima persona un passaggio tanto i ...ciociariaoggi

Lazio, Lotito su Mancini: "Un nostro giocatore non lo avrebbe mai fatto". E sulla sanzione... - Continua a far discutere quanto fatto da Gianluca Mancini al termine del derby della Capitale. Il difensore giallorosso ha infatti sventolato una bandiera con i colori biancocelesti con ...lalaziosiamonoi