Lavori sulla Provinciale 58 | divieto di transito di mezzi pesanti

(Di giovedì 11 aprile 2024) Tarantini Time QuotidianoSu Strada Delfino è istituito ildideidi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, ossia autoarticolati, autotreni e autocarri. Ilnon riguarda gli scuolabus che trasportano gli alunni e iappartenenti ai residenti e per quelli diretti e provenienti dall’attività commerciale ubicata su Strada Delfino (EdilPaolo srl). L’ordinanza dirigenziale della Polizia Locale n. 234 del 9 aprile 2024 dispone le seguenti modifiche alla viabilità: su Strada Delfino, tra la rotatoria Strada Cupa Battaglini Zona A/SP 58 e Via Alberobello: l’istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h per tutte le categorie di veicoli; l’istituzione deldiper ...

