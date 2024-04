Lavori | partita ancora aperta Staffetta tra Forti e Liberi e Comune

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 aprile 2024) Proseguono iper rifare il look alla palestra della, la storica società sportiva monzese di basket, ginnastica e atletica attiva in città dal 1878. Ilha approvato qualche giorno fa il progetto per la fornitura e messa in opera di serramenti, infissi e vetrate della struttura sportiva di viale Cesare Battisti (nella foto), a carico però della società. Nei mesi finali dell’anno scorso la palestra è stata oggetto di corposi interventi, per una spesa complessiva di 392.668 euro, che hanno riguardato il rifacimento del tetto del palazzetto del basket, la completa rimozione dei materiali in eternit, il risanamento della facciata, la realizzazione di un settore per disabili nelle tribune e l’abbattimento di barriere architettoniche in bagni e spogliatoi, con sistemazione del percorso esterno ...