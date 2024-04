(Di giovedì 11 aprile 2024) Presentati ieri ai primi risultati delper promuovere l’inserimento lavorativo dinon“Integr-Azione", promosso dalla Fondazione Asilo Mariuccia con la Fondazione Officine dell’Acqua per fornire ai 30 giovani ospiti delle strutture dell’Alto Verbano gli strumenti necessari per imparare a conoscere l’arte del lavoro artigianale e le basi del mondo della, disciplina profondamente radicata nel territorio del Verbano. “I ragazzi hanno avuto l’opportunità di comprendere le regole di un cantiere e capire quali sono le competenze trasversali utilizzabili all’interno di ciascuna professione lavorativa – ha detto Emanuela Baio, presidente della Fondazione Asilo Mariuccia – l’intento è ...

Le forti piogge hanno creato allarme nel territorio varesino fino a tarda ora in particolare per il rischio di Smottamenti di fronti franosi. Alcune situazioni sono state oggetto di monitoraggio ... (ilgiorno)

Laveno Mombello, l’integrazione passa anche per la carpenteria navale: il progetto per i minori stranieri non accompagnati - Si chiama “Integr-Azione” l’iniziativa per l’inserimento lavoratori dei giovani arrivati in Italia senza genitori: “L’intento è che raggiungano un’autonomia lavoratori per il loro futuro” ...ilgiorno

A Laveno si insegna l’arte della carpenteria ai giovani stranieri per guardare al futuro - Sono trenta i minori stranieri non accompagnati coinvolti nel progetto Integr-Azione, promosso da Fondazione Asilo Mariuccia e Fondazione Officine dell’Acqua di Laveno Mombello. "Si salvano le tradizi ...varesenews

Anche i motivi razziali alla base della rissa di Laveno Mombello di due anni fa - I fatti nell’agosto del 2022: a Varese tre persone ancora a processo su un totale di 5 imputati. “Ve ne dovete andare” rivolto ai siiti. Poi le botte ...varesenews