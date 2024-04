L' attività del Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale nel 2023

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) Neldel, posti a diretta collaborazione del Ministero della cultura e distribuiti su sedici Nuclei e una Sezione nelle varie Regioni italiane, dipendenti dai Gruppi di Roma e Monza, un Reparto Operativo nazionale con Sezioni specializzate per materia e un Ufficioche gestisce la Banca dati di opere da ricercare più antica ed estesa al mondo (oltre 1.300.000 files), hanno recuperato 105.474 beni d'arte per un valore complessivo stimato di € 264.055.727. Questo è il dato complessivo del documento “Operativa” dell'Unità Specializzata dell'Arma, istituita nel 1969 per onorare l'articolo 9 della Costituzione italiana (“la Repubblica...