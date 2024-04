L’attacco di Israele Raid anti Hamas a Gaza Uccisi tre figli del leader

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) Unisraeliano nel nord della Striscia ha ucciso tre deideldiall’estero Ismail Haniyeh. Da Doha, in Qatar, dove vive abitualmente, Haniyeh li ha definiti "martiri sulla strada della liberazione della moschea di al Aqsa e di Gerusalemme". Ed ha aggiunto chenon cambia di una virgola le "richieste della fazione sul cessate il fuoco" nei colloqui indiretti tra le parti in corso al Cairo. Negoziati – guidati dal direttore della Cia William Burns – che sembrano tuttavia destinati a un nuovo fallimento. Non solo per le differenze che ancora esistono tra le parti, soprattutto sul cessate il fuoco chevorrebbe permanente. Ma anche perché la stessa fazione avrebbe fatto sapere di non essere al momento in grado di identificare e rintracciare i 40 ...