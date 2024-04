Latina Rischio truffe | l’Arma dei Carabinieri suggerisce un decalogo per evitarle

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di giovedì 11 aprile 2024)– Ultimamente sul territorio Pontino, si sono verificatesoprattutto ai danni di anziani; tra i molteplici artifizi utilizzati ci sono quelli in cui i truffatori si presentano come personale delle Forze dell’Ordine o incaricati di pubblico servizio per indurre le vittime a consegnare o inviare attraverso bonifici, del denaro. Ultimamente viene usata la L'articolo Temporeale Quotidiano.