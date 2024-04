Latina | nascondeva in casa una mitragliatrice rubata | arrestata 31enne

(Di giovedì 11 aprile 2024), 11 aprile 2024- Nella mattinata del 09 aprile c.a. a, i Carabinieri della Compagnia di,in collaborazione con il Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri die un’unità Cinofila antiesplosivo della Stazione Carabinieri P.M. A.M. di Roma Ciampino, hanno effettuato una perquisizione locale alocalità Borgo Sabotino, all’interno di un’abitazione di una cittadina classe 93,linga con precedenti di polizia. Durante l’operazione effettuata nell’ambito di un servizio coordinato e disposto dalla Compagnia Carabinieri di, veniva rinvenuta una pistolamarca Smith Wesson 460 Magnum occultata nel retro dell’abitazione provento di furto consumato a Monte San Biagio nel ...

