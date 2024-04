Latina Commissione Trasparenza | “Avvocatura | legittimo l’incarico ad interim | presto un nuovo regolamento”

Blue Forum: I rappresentanti del governo alla Giornata Nazionale del Mare - Proseguono al Summit Nazionale sull’Economia del Mare Blue Forum, in corso a Gaeta, le celebrazioni della “Giornata Nazionale del Mare”. Una giornata ricca di dibattiti e spunti che vede il confronto ...pressmare

Aborto: Crociata (Comece) su risoluzione Parlamento Ue, “sopprimere una vita non può essere mai un diritto” - “L’approvazione di questa risoluzione da parte del Parlamento europeo ci reca molto dispiacere. Come Comece l’abbiamo espresso con una dichiarazione uscita in questi giorni. Non possiamo che esprimere ...toscanaoggi

Voto di scambio in Comune, cinque indagati - Negli atti d’indagine infatti e nella relazione della Commissione d’accesso nominata dal ministero dell’Interno si legge di come le famiglie Madaffari, Perronace, Tedesco e Gallace abbiano, secondo ...latinaoggi.eu