L’arte in diretta Nasce un’opera a quattro mani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 aprile 2024) Quandosi realizza davanti ai cittadini e diventa patrimonio collettivo degli spettatori. Quandodalla amicizia di due artisti, Tiziano Lera e Lorenzo D’Andrea (nella foto) che si mettono in gioco per regalare emozioni in una esperienza unica da vivere con il batticuore e con gli occhi spalancati. Si chiama LeraD’Andrea Happening, l’evento in calendario per sabato alle 18 ha una cornice di grande pregio: il Convento della chiesa di San Francesco. Là nel luogo dove si respira arte e spiritualità i due artisti, realizzeranno come si si suol dire all’impronta una tela di grandi dimensioni: da destra e da sinistra ispirati reciprocamente daranno vita a una opera con tema libero. La performance artistica si rende possibile grazie alla amicizia, alla stima, alla intesa artistica, al rispetto che esiste tra due artisti ...