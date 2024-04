L' arte della lotta di Akebono Taro

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 11 aprile 2024) Duecentotre centimetri di altezza a contenere oltre duecento chilogrammi, per la precisione 203 quando era in forma e 233 quando invece il suo corpo aveva deciso di sovrastarlo. Un gigante buono incellophanato dal “Mavashi”, il patello di seta che usano itori di sumo a mo’ di perizoma. Una statua enorme che la memoria restituisce accovacciato a gambe divaricate, un campione che incuteva rispetto e soggezione, con due braccia che somigliavano a tronchi. Un colosso dai movimenti lenti, misurati, definitivi; l’custodita dentro una vita XXL, giocata tutta al rallentatore. Un semidio dal faccione inespressivo, di muta cera, sempre teso al combattimento, condizione che visse prima come un privilegio e poi come una condanna., all’anagrafe Chad George ...