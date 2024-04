L’Arezzo e quei Play Off sognati e alla portata

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di giovedì 11 aprile 2024) Parliamoci chiaro, la salvezza in serie C non è un obiettivo per. La piazza non la mette neanche in discussione e se arriva la retrocessione contesta società e allenatore. Il presidente Manzo prenda atto di questa realtà. Non è la salvezza quel che può portare un pubblico numeroso allo stadio. Gli sportivi di fede amaranto, quelli che vengonopartita per il piacere di vedere calcio e non perché si va a prescindere, chiedono qualcosa di più; per esempio iOff. L’undici di Indiani, pur con una discontinuità a volte disarmante, è a un passo dal conquistarli. Ci sono un paio di partite casalinghe abbordabili nelle quali si possono conquistare i tre punti necessari, ma non ci nascondiamo che sarebbe davvero bello se potessero arrivare dtrasferta di Perugia. Se poi i tre punti fossero di più, allora ...