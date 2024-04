L’arbitro Un fischietto di Rimini nel match di Pesaro Dirige Andrea Zanotti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) Una giacchetta nera diper la sfida di. È stato infatti designatodiperre la partita sotto i riflettori tra Vise Perugia, in programma domenica sera con fischio di inizio alle 20,45, e valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie C girone B. Ilromagnolo sarà assistito da Luca Chiavaroli di Pescara e Pierpaolo Carella di L’Aquila. Quarto ufficiale invece sarà Michele Coppola di Castellammare di Stabia. Non ci sono precedenti trae il Perugia.diin questa stagione ha già diretto 23 partite tra Serie C, Coppa Italia di Serie C e campionato Primavera. Appena due quelle ...