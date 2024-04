L’arbitro Parma-Spezia diretta da Collu

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) Ad arbitraresarà il 34enne Giuseppe(nella foto) della sezione di Cagliari. Un direttore di gara giovane che ha esordito in Serie A il 5 novembre 2023 arbitrando il match Verona-Monza (1-3). Trattasi del secondo arbitro sardo ad aver diretto una gara di Serie A dopo Giua, il primo cagliaritano nella storia. Non ci sono precedenti con lo, uno invece con ilnella gara disputata al ‘Liberati’ contro la Ternana vinta per 3-1 dai ducali.sarà coadiuvato dagli assistenti Vittorio Di Gioia della sezione di Nola e Claudio Barone della sezione di Roma 1, con Marco Emmanuele della sezione di Pisa quarto ufficiale. Al Var l’esperto Lorenzo Maggioni di Lecco, Avar Giacomo Paganessi di Bergamo. F.B.