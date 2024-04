L’arbitro Marco Monaldi il fischietto in campo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) Saràdella sezione di Macerata il direttore di gara della sfida di sabato all’Arena Garibaldi tra Pisa e FeralpiSalò. Questa la scelta del designatore arbitrale per i campionati di Serie A e B Gianluca Rocchi. Una sfida che se non sa di inedito, poco ci manca. Infatti, così come le due squadre si scontreranno per la seconda volta nella loro storia (la prima fu all’andata, vinta 1-0 dai ragazzi di Aquilani grazie al colpo di testa di Canestrelli, che sarà squalificato), si tratta del secondo incrocio di sempre dei nerazzurri condi Macerata.si trova alla stagione d’esordio in Serie B, quella dell’Arena sarà la sua quattordicesima partita in campionato, soltanto una delle quali ha visto protagonista il Pisa, sempre in casa, contro il Brescia di Maran. Era il 25 novembre 2023, e la ...