Lanciò sassi contro il treno Denunciato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 aprile 2024) Aveva lanciato delle pietreil finestrino di una carrozza ferroviaria delche da Mortara era diretto allo scalo milanese di Porta Genova e poiil vetro del vano che custodisce gli estintori. Per effetto della sua incursione ilche avrebbe dovuto lasciare la stazione lomellina alle 20.33 era stato soppresso con tutti i comprensibili disagi per i viaggiatori. Per quell’episodio, avvenuto lo scorso 29 marzo, i carabinieri di Mortara hannoper danneggiamento ed interruzione di pubblico servizio H.S., 21 anni, pluripregiudicato di origini marocchine. A lui gli investigatori sono arrivati dopo aver analizzato le riprese delle telecamere di videosorveglianza che si trovano nella zona della stazione ferroviaria di Mortara e lo hanno identificato. I...