L’analisi di Monaco | “Sinner ha un tabellone complicato Occasione per Sonego e Musetti”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 aprile 2024) Guido, telecronista di Eurosport, si è soffermato sulla caratura di Janniknel corso dell’ultima puntata di Tennis Mania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport, rispondendo al parere di Dario Puppo: “Non credo che la gran parte degli appassionati di sport non si renda conto dell’impatto che ha. Cosa rappresenta oggiè evidente, l’impresa che sta compiendo è pazzesca. Tamberi quest’anno farà due gare perché deve preservarsi, Jacobs non si è quasi più visto, mentre il tennista ha questo vantaggio di avere una stagione lunga e stressante che porta molta visibilità. Proprio per questodiceva che chi prepara una gara per quattro anni merita più di lui di avere l’onore di essere portabandiera. Quando mi toccate Tomba e Pantani sento una fitta al cuore“. Guido ...