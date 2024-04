“L’algebra è razzista” Eliminata per 10 anni perché penalizza i neri

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di giovedì 11 aprile 2024) Fortunatamente a volte il buonsenso ha la meglio sull’estremismo woke, su chi vede il razzismo in ogni dettaglio, in ogni particolare. Una delle patrie del clan dei risvegliati è San Francisco, emblema del progressismo tra successi e disuguaglianze, ora al centro della rivoluzione dell’AI. Ebbene: poche settimane fa la stragrande maggioranza dei cittadini – l’81 per cento – ha votato a favore della reintroduzione del corso di algebra 1 nell’8th grade – la terza media in Italia – dove era stata abolita nel 2014. Il motivo? Per diminuire le disuguaglianze nei confronti di afroamericani e ispanici: per non dare vita a una scuola a due velocità, si decise di eliminare i livelli e unificare l’insegnamento della materia, mettendo fine alla tracking policy. I risultati sono sotto gli occhi di tutti. Anzichè democratizzare la matematica, lo stop al...