Ladro scoperto | salta siepe per fuggire e cade nel vuoto

(Di giovedì 11 aprile 2024) Ha provato a rubare un monopattino dal cortile di un villetta e, una volta, ha deciso di darsi alla fuga ma nella direzione sbagliata,ndo senza volerlo in un dirupo prodondo una decina di metri: è finita così, con una diagnosi di fratture multiple e una denuncia per tentato furto, l’avventura di unventunenne, originario dell’Honduras e con qualche precedente. L’episodio ha avuto come teatro una zona di confine tra Canegrate e l’abitato di San Vittore Olona: il giovane era già riuscito a introdursi nel giardino per provare a sottrarre un monopattino ma la padrona di casa si è accorta di quanto stava acndo e, alla vista del, ha urlato. Così il ventunenne ha tentato la fuga, ma invece di scegliere l’itinerario già percorso, ha deciso dire la recinzione ...

