L’AD del Gruppo Fs Luigi Ferraris | “Anno record in termini di capacità e sviluppo”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 11 aprile 2024) IlFs, nel 2023 ha registrato 15 miliardi di ricavi, con una crescita dell’8% rispetto al 2022, 16 miliardi di investimenti-, Ebitda (margine operativo lordo), a circa 2,2 miliardi di euro, in crescita dell’1% rispetto al 2022 ed EBIT a 338 milioni di euro, in crescita del 29% rispetto al 2022. Un aumento che sarebbe stato del 381% al netto delle partite straordinarie dei ristori Covid-19 e della restituzione aiuti di Stato degli anni 2003-2014. Bene anche l’utile netto a 100 milioni di euro, più di sei volte il valore conseguito nel 2022. Sono i numeri positivi del Bilancio 2023 approvato da Ferrovie dello Stato. Una crescita netta, quella delguidato da, trainata dall’aumento dei viaggiatori sui treni e sui bus del Polo Passeggeri che ha prodotto ricavi in crescita ...