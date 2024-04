La vittoria delle “Signore anziane per il clima” | perché stavolta la Cedu ha accolto il ricorso

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) Il 6 marzo scorso si è concluso, a quasi tre anni dal suo avvio, il primo grado di giudizio della prima causa intentata in Italia contro lo Stato per inazione sulla crisitica. Il Tribunale civile di Roma ha dichiarato irricevibile la causa “Giudizio Universale”, portata da 24 associazioni, 179 persone e dal team legale della rete “Legalità per il”, per “difetto assoluto di giurisdizione”, nel senso che secondo la giudice di Roma in Italia non esistono tribunali in grado di decidere su questo tema,la questione dell’emergenzatica, che il Tribunale riconosce essere una questione cruciale, investirebbe un’area sottratta ai giudici, in quanto espressione di attività politica, come tale “insindacabile” da parte della magistratura. E questa insindacabilità agisce al di là della nostra appartenenza ...