La vendita di veicoli elettrici supera il fatidico 5% in Italia | ce la possiamo ancora fare!

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) Avete forse sentito parlare del “punto di non ritorno” del 5% nelle vendite al di là del quale una nuova tecnologia finisce per imporsi sulla vecchia. Si chiama anche la “legge del 5%” ed è una cosa osservata spesso nel passato per le nuove tecnologie, dai telefoni cellulari ai social media. Così, arriva in questi giorni un rapporto di Bloomberg Green suiche mostra come 31 paesi (inclusa l’) hannoto il5%, con alcuni che sono andati ben oltre. Al momento, l’elettrificazione è guidata principalmente dai paesi dell’Europa del Nord con la Norvegia che arriva all’80% delle vendite. Ma è la Cina il vero paese guida, con quasi due milioni divenduti nel quarto trimestre del 2023. Anche se per ora è soltanto il 23% ...