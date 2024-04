La Valtellina investe sull’olio Nasce il nuovo frantoio per creare una filiera completa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 aprile 2024) L’olio extravergine di oliva valtellinese è buono e cresce di anno in anno, in qualità e in quantità e presto il settore potrà contare su una, dalla coltivazione alla produzione, grazie alche verrà realizzato a Sondrio. È stato il presidente della Fondazione Fojanini Fernando Baruffi, in apertura del convegno organizzato dalla Comunità Montanadi Morbegno, a dare l’annuncio dell’imminente chiusura della procedura. Ilsorgerà nell’area esterna del centro di ricerca e sarà in grado di soddisfare le richieste degli olivicoltori valtellinesi che oggi si rivolgono ai centri di fuori provincia. Una struttura nuova, con apparecchiature all’avanguardia per la lavorazione delle olive, destinata a incidere in maniera positiva sulla qualità dell’olio valtellinese. ...