La tentazione di Meloni di fare l’ancella di Mario Draghi in Ue

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 11 aprile 2024) Giorgiaha deciso, si candiderà alle prossime elezioni europee dell’8 e 9 giugno convinta che il suo nome e la sua faccia possano dare un’ulteriore spinta al suo partito. Nel suo cerchio magico è già pronta la risposta alle prevedibili critiche di chi sottolinea come si tratti di una candidatura farlocca, buona solo per promuoversi a mo’ di marchio. “Si tratta di un coraggioso atto di democrazia: una presidente del Consiglio che non ha paura di sottoporsi a un test democratico in prima persona” è la risposta che hanno confezionato i comunicatori del partito. L’annuncio è già segnato sul calendario. All’assemblea programmatica di Fratelli d’Italia che si terrà il prossimo 28 aprile a Pescara la presidente del Consiglio annuncerà la sua discesa in campo e chiederà ai nomi forti del suo partito dilo stesso. Con...