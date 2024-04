La stupidità infinita dell' uomo con il denaro digitale

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 11 aprile 2024) Dignità, dice il Papa riguardo l’, dico io riguardo il medesimo. Per giorni sito, app, bancomat di Banca Sella sono rimasti bloccati, impedendo ai correntisti di compiere qualsivoglia operazione: per dirne una, pagare. C’è chi si è trovato alla cassa del supermercato e, senza banconote, ha dovuto lasciar lì la spesa. Un simile episodio avrebbe dovuto accendere una lampadina nella mente oscurata dei progressisti, solitamente urbani, che si vantano di non toccare contanti da anni. Quelli che al bar pagano il caffè con lo smartphone. Contactless moneyless. Avrebbe dovuto far scattare un grande movimento di lotta al, finalmente compreso come strumento per l’asservimento totale’individuo alla Tecnica e allo Stato. Un ...