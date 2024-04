La stagione che verrà Il tecnico Magrini ha molto ‘mercato’ Ci pensa il Livorno

(Di giovedì 11 aprile 2024) Mentre il campionato sta volgendo al termine, il Siena sta giàndo al futuro, alla prossima. Di qualche ora fa il rinnovo, fino al 2026, del contratto di Lorenzo Lollo, mentre Gill Voria era già stato nominato responsabiledel settore giovanile. Insomma, la nuova Robur sta prendendo forma, nell’attesa dell’accordo tra la società e l’attuale allenatore bianconero Lamberto. Entrambe le parti hanno manifestato, anche pubblicamente, la volontà di proseguire nel rapporto, ma l’intesa non è ancora stata trovata. "Se la volontà c’è una soluzione si trova" le parole del mister, diventato anche un beniamino della tifoseria. Lo stessonon ha neanche nascosto che altri club stanno bussando alla sua porta. E, stando agli ultimi rumors, uno di questi sembra essere il ...

