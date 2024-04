La sindrome di Bellarmino Ecco come l’Italia cerca di nascondere la vera emergenza sanitaria

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 11 aprile 2024) Negli ultimi tempi si stando di parlare un po’ di più dell’importanza del “benessere psicologico” delle persone, e si sta sdoganando, finalmente, l’idea di andare dallo psicologo. Fino a poco tempo fa, infatti, chi ci andava veniva visto“matto”. Oggi, per fortuna, soprattutto nei grandi centri, è la normalità. Ma non per tutti, visto che lo stigma esiste ancora e che, soprattutto, è una spesa che molti non possono permettersi. Per questo anche il governo hato di mantenere attivo il bonus istituito negli ultimi anni, per permettere a più persone possibile di andarci. Eppure c’è una tendenza in Italia: derubricare il disagio psicologico a una condizione di malessere generica e soggettiva, in fondo poco importante per la società, per la collettività. Questa tendenza ha anche un nome: “di ...