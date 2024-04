La sfida dei fratelli “geniali“ | Semplificare la burocrazia

(Di giovedì 11 aprile 2024) Ci sono talenti che se ne vanno, e altri che invece tornano. E loro sono tornati per assumersi un rischio molto grande: “rivoluzionare” lo studio del padre commercialista, in chiave digitale, grazie alle nuove tecnologie che oggi abbiamo a disposizione. Sono iNicola e Filippo Primieri, 29 e 27 anni, perugini, formazione di ferro con Laurea triennale in Economia e Management alla Luiss, esperienze di studio tra Vienna e Barcellona. Alla domanda del padre Luca in videochiamata "allora, cosa volete fare nella vita?", non hanno avuto dubbi. "Accettiamo la, ma a modo nostro". Ed ecco che nasce FidoCommercialista.it, startup che semplifica laalle piccole e medie aziende e rende veloce e trasparente la relazione con il professionista che le segue. L’idea deiPrimieri è geniale: piace ...

Si chiude un’altra settimana ed è tempo di bilanci anche sul fronte degli Ascolti televisivi. Nella domenica sera vanno in onda due programmi tra quelli di punta del palinsesto Mediaset e Rai: da ... (ilcorrieredellacitta)

È già scattata la Mobilitazione dei tifosi aquilotti in vista del derby della Cisa contro il Parma, sabato allo stadio ‘ Tardini ’ alle ore 16,15. Il grosso dei supporter si muoverà a bordo di mezzi ... (sport.quotidiano)

Prende il via un’altra settimana di aprile e si rinnova la sfida di Ascolti tra Mediaset e Rai. Il lunedì sera è l’inizio di un confronto che si rinnova ogni giorno tra le reti televisive. Rai 1 e ... (ilcorrieredellacitta)

Modulo e interpreti: Gotti studia le mosse per la sfida con l'Empoli - La squalifica di Nikola Krstovic complica moltissimo i piani di Luca Gotti in vista dello scontro salvezza di sabato, alle 15, al Via del Mare, contro l’Empoli. La presenza del ...quotidianodipuglia

Champions League Paris Saint Germain - Barcellona Diretta Streaming Prime Video - I quarti di finale della UEFA Champions League andranno in scena nel mercoledì sera di Prime Video con un nuovo combattutissimo match in esclusiva che vede in campo Paris Saint-Germain - Barcellona. L ...digital-news

BigTech, Bitcoin e Oro: i re dei mercati finanziari - Edoardo Narduzzi, socio di Osiris e Ceo di Mashfrog: guadagnerà chi intuirà dove si manifesterà la domanda asiatica ...italiaoggi