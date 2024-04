La sessualità non è pornografia | Per amare occorre passione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) Lanegli ultimi decenni ha vissuto un cambiamento quanto mai significativo. Passaggio obbligato per tutte le generazioni, da momento affascinante ed emotivamente coinvolgente, è diventata, per gli adolescenti di oggi, una fase impegnativa e problematica. "I ragazzi vivono tutti gli ambiti della loro vita come una sfida - spiega Filippo Maria Nimbi, psicologo e psicosessuologo, docente all’Università Sapienza di Roma - e lae le relazioni non sono da meno. Laviene quindi vissuta come un obiettivo da raggiungere, una sfida nei confronti o di se stessi o degli altri, ovvero dei coetanei e dei modelli di riferimento. Purtroppo, direi, perchè focalizzando tutto sulla performance si perde l’aspetto affettivo, emotivo e relazionale". Quanto social, sexting e il facile accesso alla ...