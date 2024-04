La serie TV “Harry Potter” ha una data di uscita nel 2026 | tutto sul cast | trama e cosa dice JK Rowling

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di giovedì 11 aprile 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie Warner Bros. Discovery ha annunciato ufficialmente una nuova era per i fan didurante il suo evento in streaming Max nell’aprile 2023. La società ha svelato piani ambiziosi per unaTV basata su tutti e sette i libri del maghetto più famoso al mondo. Eccociò che c’è da sapere sul progetto più atteso dai fan di Hogwarts. LaTV di: Tutte le Novità sul Progetto Epico La nuova, denominata Max Original, promette di esplorare in dettaglio ogni libro della saga di, offrendo un adattamento fedele che i fan apprezzeranno. Casey Bloys, Presidente e CEO di HBO & Max Content, ha ...