La serie B? Non voglio neanche pensarci

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) "Alla B nonproprio pensare", ha detto in un’intervista alla Gazzetta dello Sport Giovanni Carnevali, tra il rimpianto per una cessione, quella di Frattesi, una citazione di Giorgio Squinzi ("Penso a cosa mi direbbe in questo momento, mi metterebbe una mano sulla spalla e pronuncerebbe la sua frase preferita: "Mai smettere di pedalare") e l’ammissione, in realtà, che sull’eventuale epilogo nefasto l’amministratore delegato neroverde non può non ragionare. "Siamo sempre abituati a programmare, per la prima volta non siamo in grado", le sue parole, e basta questo per capire come la situazione attuale sia complessa e non permetta di pensare ad altro che al finale di stagione. Tutto il resto lo si può rimandare, anzi: lo si deve rimandare. Così, in un momento nel quale solo il presente può garantire il futuro, Carnevali, così come tutto l’ambiente neroverde, ...