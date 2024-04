La Serie B in panne sui diritti tv | ecco perché non si sa dove si vedrà la prossima stagione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) LaA sifino al 2029 su Dazn, ok. Ma laB? Per adesso da nessuna parte. Se il massimo campionato ha risolto faticosamente la pratica suitv, accontentandosi di confermare per le prossime cinque stagioni la situazione attuale, a cifre leggermente inferiori ma comunque sufficienti a tenere in vita il carrozzone, i cadetti se la passano anche peggio: l’ultima asta è andata deserta e la Lega ora si ritrova ar trattare con i broadcaster, che tirano sul prezzo, a pochi mesi dalla scadenza del contratto. Eppure il trend per laB sembrava essere positivo. Ormai ha raggiunto una media di circa 650mila spettatori cumulati a giornata, +100mila nelle ultime due stagioni, anche superiori a quelle che raggiungono la Premier League o la Liga Spagnola sui canali ...