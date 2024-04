La scaletta del concerto di Gazzelle al Palazzo dello Sport di Roma | l’ordine delle canzoni

I Pinguini Tattici Nucleari approdano al Forum di Assago di Milano , per cinque date di fila, fino a sabato 13 aprile. Sul palco i grandi successi della band bergamasca come Ringo Starr, Scrivile ... (fanpage)

Annalisa torna al Forum per il Tutti Nel Vortice tour nella serata di mercoledì 10 aprile e di lunedì 29 aprile per due date sold out. Un concerto per ripercorrere tutti i più grandi successi della ... (fanpage)

Concerto Pinguini Tattici Nucleari a Milano, 11 aprile 2024: la scaletta delle canzoni, come arrivare al Forum di Assago - La scaletta e l'ordine delle canzoni del concerto dei Pinguini Tattici Nucleari al Forum di Assago a Milano, 11 aprile 2024: orario, biglietti e come arrivare ...soundsblog

Annalisa non fa il Forum per partecipare, ma per vincere - Con quasi tutte le date sold out e oltre 100mila biglietti venduti il tour “Tutti nel vortice”, pensato per palazzetti, sbarca a Milano, dove Annalisa tornerà il 29 aprile con la terza data esaurita a ...rockol

Subsonica in concerto con "Realtà aumentata" - I Subsonica si esibiranno stasera al Mandela Forum presentando i brani del loro decimo album "Realtà Aumentata". La band promette una scaletta ampia e articolata in un palco innovativo progettato da J ...lanazione