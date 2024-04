La Sanac e il ritorno degli ordini Pd e Cgil smorzano gli entusiasmi | E’ presto per cantare vittoria

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 aprile 2024) E’ scontro, politico ma anche ‘sindacale’, sulla. La notizia della ripartenzada parte dell’ex Ilva, annunciata dal deputato di FdI, Alessandro Amorese, al momento non convince né il Pd née Filctem. "Esultare per un risultato politico inesistente, come ha fatto Fratelli d’Italia, mentre 100 lavoratori a Massa non hanno invece alcuna certezza, non è il comportamento che ci si aspetta da un partito di governo – scrive il deputato Emiliano Fossi con i colleghi parlamentari Marco Simiani e Marco Furfaro -. Da oltre un anno presentiamo interrogazioni al Ministro del Made in Italy sulle prospettive die anche gli impegni approvati dal Parlamento nell’ultimo ordine del giorno depositato dal Pd vengono sconfessati dai fatti. Ad oggi, come confermano i ...