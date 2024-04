La Sad | dal Festival al nuovo album | “Sanremo ha scatenato l’odio nei nostri confronti”

Codacons contro La Sad: “Non usate il nome dell’associazione per pubblicizzare il nuovo album” - Codacons ha diffidato la band La Sad dall’utilizzare il proprio nome a fini pubblicitari. Non stiamo parlando di citazioni all’interno dei brani di Odio La Sad, l’album pubblicato lo scorso 5 aprile, ...sentireascoltare

Assistenza domiciliare per anziani e disabili, approvata fascia di esenzione - Il Partito Democratico esulta per l'approvazione in consiglio comunale, nella seduta di lunedì 7 aprile, di una fascia di esenzione per l'assistenza domiciliare, dopo gli aumenti decisi dalla giunta e ...milanotoday

Feltrinelli Bari, presentazione del disco “Odio La Sad”: domani i La Sad incontrano i fan pugliesi - La Sad, trio formato da Theø, Plant e Fiks, nato el 2020, dal 5 aprile ha fatto uscire il nuovo album, “Odio La Sad”, che vede le collaborazioni con Pinguini Tattici Nucleari, Rose Villain, Articolo 3 ...bari.ilquotidianoitaliano