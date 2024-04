La riedizione del Mullet riccio | un taglio già amato da egizi e nativi americani

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 11 aprile 2024) Direttamente dagli anni ‘70, ilnasce per essere untrasgressivo e lo sarà per tutti gli anni ‘80. Protagonista di tendenze e passerelle, si declina su qualsiasi tipo di capello, da quelli lisci a onde e boccoli. E, così, ilsui capelli ricci diviene ilda donna da provare per riscoprire l’animo rock ‘n’ roll di una capigliatura che continua a fare la storia. Una tradizione vecchia di secoli, che pare risalga persino a, che sfoggiavano unante litteram. A consacrarlo alla storia, però, fu David Bowie, seguito da rockstar come Bono Vox, Paul McCartney e Tina Turner. Senza trascurare ...