La rettrice sulle proteste anti Israele | Il Politecnico è aperto al confronto Ma la ricerca deve essere libera

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 aprile 2024) "Per me l’università è un luogo di pensiero libero e di: ogni docentepoter scegliere con chi collaborare, diventerebbe un regime altrimenti". Donatella Sciuto,deldi Milano, rivendica il ruolo degli atenei in un contesto geopolitico delicato., anche alc’è stato un blitz in rettorato per chiedere di boicottare le collaborazioni con. Cosa risponde? "Ero fuori sede, non mi sono sottratta al dibattito. Ho dei rappresentdegli studenti in Senato accademico e in Cda con i quali mi: abbiamo organizzato anche un dibattito sul tema del conflitto Israelo-Palestinese. Non siamo silenti. Non so neanche chi siano i ragazzi entrati in ...