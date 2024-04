La Pupa e il Secchione | chi è stato eliminato nella prima puntata

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di giovedì 11 aprile 2024) Ha preso il via mercoledì 10 aprile inserata su Canale 5 la nuova attesissima edizione de Lae il. Il reality show misto a game ha visto tornare questa volta al timone lo storico primo conduttore Enrico Papi, che si mise in gioco con la trasmissione al suo esordio nel 2006. Come sempre protagoniste sono le bizzarre coppie, composte in questo caso come da programma classico, da bellissime ragazze e da giovani studiosi e con poca esperienza nelle relazioni. Insieme a loro, a comporre il cast anche tre giurati d’eccezione, che valutano performance e affinità e contribuiscono nel “formare” i ragazzi: Aldo Montano, Paola Barale e Candida Morvillo. Tante le novità che riguardano Lae il, dal format alle sfide, fino ai giochi finali. La...