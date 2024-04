La ‘psicologia’ delle auto a seconda del colore | non tutti sanno che quelle marroni | grigie e nere | percorrono in media più chilometri in Italia

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 11 aprile 2024) Da sempre al centro di un grande fascino, e non necessariamente caratterizzato dalle sole ‘prestazioni’, il mondo dellacontinua di volta in volta a sorprenderci, grazie anche al suo ruolo nell’ambito del nostro ‘sociale’, prestandosi spesso quale elemento catalizzante di precise e singole personalità. Ad esempio, forse in pochi avranno fatto caso al fatto che, sebbene colori monocromatici come bianco, grigio e nero siano dominanti nel mercatodimano,di questi colori non sempre sono utilizzate per le lunghe percorrenze. E’ quanto rivela un’interessante e recente ricerca condotta in 15 Paesi europei, tra cui l’, da carVertical (società che raccoglie dati nel settoremotive, ha rivelato una correlazione tra il ...